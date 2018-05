Piazza Affari lascia indietro i listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Ferrari

Exor

Moncler

Generali Assicurazioni

TIM

Vivendi

Saipem

Anima Holding

Maire Tecnimont

EI Towers

Datalogic

(Teleborsa) -che distanzia i listini europei in cui regna la cautela.Gli investitori guardano ai colloqui trasulle questioni commerciali e alstatunitense, vero market mover della settimana. Il mercato del lavoro ha " continuato a rafforzarsi ", ha spiegato la, nell'ultima riunione del 2 maggio, quando ha lasciato i tassi invariati tra l'1,5-1,75%.Sul valutario, in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,16%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,24%. Il Petrolio () è sostanzialmente stabile su 68,38 dollari per barile.in lieve salita perche avanza dello 0,34%.registra una plusvalenza dello 0,35%. Senza slancioche negozia con un -0,22%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,74%. Sulla stessa linea, ilche avanza dello 0,74%.di Milano, troviamo(+4,54%),(+2,37%),(+0,68%) e(+1,07%) che ha annunciato i conti del primo trimestre Occhi puntati sunel giorno in cui si riunisce l'assemblea degli azionisti chiamata a rinnovare il CdA. Un assemblea che si preannuncia tutt'altro che semplice con la diatriba sulla governance che si sta giocando tra il Fondo americanoAl palo. Ieri 3 maggio, si è tenuta l'assemblea degli azioni che oltre ad approvare il bilancio 2017, ha confermato Stefano Cao Amministratore Delegato e ha nominato Francesco Caio Presidente di Milano,(+5,49%),(+4,48%),(+2,46%) e(+1,11%).