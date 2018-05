Prima Industrie, utile 1° trimestre a 4,7 milioni. Ordini +7,4%

Prima Industrie

Prima Industrie

FTSE Italia Star

Prima Industrie

indice dei titoli del segmento STAR

Prima Industrie

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre 2018 con un utile netto di 4,659 milioni di euro contro i 770 mila euro di un anno prima. Ilsi è attestato a 95,5 milioni in crescita del 6,8% (+11,3% a cambi costanti).L' Ebitda è rimasto sostanzialmente invariato a 6,329 milioni: indicono costi non ricorrenti per consulenze legali e finanziarie per 583 mila euro. L'ebit è salito a 2,243 milioni contro il dato di 1,979 milioni di un anno prima.Nel primo trimestre, l'si è attestata a 120,5 milioni (+7,4%). Il portafoglio, a fine marzo, è di 192,5 milioni (+17,3%). A fine aprile il portafoglio ordini si è portato a 210,2 milioni.Brillante rialzo per, chelievita in modo prepotente, con unComparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,5%, rispetto a +3,16% dell').Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 42,35. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44,75.