Iran, USA abbandonano accordo sul nucleare

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti dicono addio all' accordo sul nucleare in Iran Come ampiamente atteso il Presidente americanoWashington ha deciso inoltre die di"Abbiamo le prove che il regime iraniano sta continuando a costruire armi nucleari" ha dichiarato Trump in conferenza stampa. A ottobre il Presidente aveva dichiarato senza mezze misure che l'accordo "non è più negli interessi degli Stati Uniti " perché Teheran è un "regime fanatico" che "sponsorizza il terrorismo e minaccia gli Stati Uniti e i suoi alleati", aggiungendo che l'Iran non ha rispettato i termini dell'accordo, definito "una delle transazioni peggiori e unilaterali che gli Stati Uniti hanno mai fatto".