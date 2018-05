Borse europee caute. Piazza Affari in frazionale rialzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Rassicurazioni sono giunte dal responsabile del debito pubblico del Tesoro,, che ha chiaramente detto: "non è il caso di preoccuparsi per quello che è avvenuto ieri (8 maggio 2018). Noi abbiamo i prossimi mesi assolutamente gestibili perché c'è una disponibilità di cassa, di liquidità del Tesoro assolutamente buona e quindi possiamo affrontare i prossimi mesi in assoluta tranquillità".L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,24%.In lieve calo lo, che scende fino a 128 punti base, -2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,86%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,40%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,64%),(+1,51%) e(+1,03%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,48%) e(-0,47%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 5,74% all'indomani dei conti . Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,87%. In luce, con un ampio progresso dell'1,74% dopo la diffusione della trimestrale . Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,68%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che perde ancora terreno (-2,60%) dopo i conti . Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,65%),(+1,28%),(+1,25%) e(+1,15%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,04%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,02% dopo i conti del 1° trimestre. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,71%.