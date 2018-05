Governo, Salvini e Di Maio trattano. Possibile svolta Forza Italia

(Teleborsa) - M5s e Lega hanno chiesto al capo dello Stato 24 ore di tempo, concesse dal Colle , per sviluppare un confronto che ha lo scopo di raggiungere un possibile accordo di governo.Sono ore concitate in vista delle prossime scelte sull'esecutivo del capo dello Stato che, nella giornata del ricordo delle vittime del terrorismo, torna ad utilizzare il termine "neutrale" "- fa sapere il-. "Qualunque cosa accada l'alleanza del centrodestra non si romperà, è un prerequisito"."Io non ho disdetto la campagna elettorale.- rilancia- e insieme le abbiamo chieste al Colle, ma".. Voci di Transatlantico prefigurano anche una, dopo un ipotetico accordo con Salvini, verso un governo giallo-verde."Ora aspettiamo che Silvio Berlusconi dica parole chiare entro 24 ore: Di Maio s'è già espresso e non possiamo chiedergli molto di più". Lo afferma Gianmarco Centinaio, capogruppo Lega al Senato.