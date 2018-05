Wall Street positiva con il petrolio

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con le quotazioni spinte dal rally messo a segno dai prezzi del petrolio, infiammati dalla decisione del presidente americano, Donald Trump, di uscire dall’accordo nucleare con l’Iran . Scelta che preoccupa la comunità internazionale poiché fa temere un’escalation del conflitto con il Medio Oriente.Sulle prime rilevazioni, ilsta mettendo a segno un +0,36%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,39%, portandosi a 2.682,27 punti. Poco sopra la parità il(+0,3%), come l'S&P 100 (0,4%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,78%),(+0,85%) e(+0,51%).Al top tra i(+1,98%),(+1,61%),(+1,49%) e(+0,89%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.Al top tra i, si posizionano(+3,17%),(+1,98%),(+1,85%) e(+1,61%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,81%.In apnea, che arretra dell'8,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,08%.scende dell'1,58%.