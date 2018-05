Gruppo FS, Mazzoncini incontra delegazione Ferrovie estoni

(Teleborsa) - L'italiana al centro dell'incontro tra l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italianee una delegazione delle Ferrovie estoni guidata da, Presidente del consiglio di amministrazione di AS Eesti Raudtee la società che gestisce le linee ferroviarie inLa visita della delegazione a Roma ha l’obiettivo di studiare le moderne tecnologie del sistema ferroviario del nostro Paese, in particolare i sistemi di sicurezza (safety) e di gestione del traffico ferroviario.Le ferrovie estoni sono coinvolte nello sviluppo di Rail Baltica I e Baltica II, Corridoi strategici per lo sviluppo del traffico ferroviario nell’area che collega la Polonia con la Finlandia, passando per l’Estonia. I Corridoi sono parte del TEN-T North Sea Baltic corridor.La delegazione delle Ferrovie estoni ha visitato anche gli impianti di manutenzione dei treni ad alta velocità Frecciarossa 1000 di Napoli e la Sala Operativa di Bologna.