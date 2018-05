USA, invariato e sopra attese sentiment consumatori

(Teleborsa) -nel mese di maggio.Secondo i dati preliminari elaborati dall'Università del Michigan,come nel mese precedente.che erano per un livello a 98,5 punti.L'indicatore, in particolare, segnala anche unche si porta a 89,5 punti dagli 88,4 precedenti. Le attese erano per un calo a 88 punti.che arriva a 113,3 punti dai 114,9 di aprile. In questo caso il dato è al di sotto delle previsioni che erano per un livello di 115,7 punti.