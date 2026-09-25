USA, Fiducia consumatori Università Michigan di settembre rivista al rialzo a 48,1 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di settembre 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 48,1 punti dai 47,8 della lettura preliminare e rispetto ai 51,7 del mese precedente.



Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 46,3 punti dai 45,8 della stima preliminare e rispetto ai 51,5 di luglio. Al rialzo anche quella sulla condizione attuale, pari a 50,9 punti dal preliminare di 50 punti, ma inferiore ai 51,9 del mese precedente.

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