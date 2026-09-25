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Fiducia consumatori Università Michigan USA in settembre
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25 settembre 2026 - 16.05
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Fiducia consumatori Università Michigan in settembre pari a 48,1 punti
, in calo rispetto al precedente 51,7 punti (la previsione era 47,8 punti).
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