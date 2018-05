M5S-Lega, continua la trattativa: c'è l'intesa sui punti chiave

(Teleborsa) -che si avvicinano, seppur a piccoli passi, verso il nuovo governo. “C’è sostanziale accordo sui punti chiave”. Lo ha detto ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, lasciando il Pirellone a Milano dove ha incontrato Luigi Di Maio e le delegazioni del Carroccio e di M5S per discutere il programma di un eventuale governo."Sono unae su qualcuno ci sono ancora posizioni diverse – ha rilevato Salvini – d’altronde siamo due forze politiche diverse che avevano programmi diversi: il lavoro che stiamo facendo e vedere se c’è un’idea di Italia non uguale ma simile, con cui governare nei prossimi mesi per evitare le elezioni domani mattina o governi tecnici.- La strada, insomma, sembra essere quella giusta ma c'è ancora molto da fare. L'incontro tra le due delegazioni proseguirà anche nella giornata di oggi.- Mentre si continua a trattare arrivano anche le parole delche ricorda ai partiti che il presidente non è un notaio. "Le osservazioni al governo non avevano mai "indole di critica, sibbene di cordiale collaborazione o di riflessioni comunicate da chi, anche per ragioni di età, poteva essere considerato un anziano meritevole di essere ascoltato". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella citando parole del capo dello Stato Luigi Einaudi in occasione della ricorrrenza del suo giuramento e dell’entrata in carica al Colle. "Einaudi – ha ricordato Mattarella – rinviò due leggi approvate dal Parlamento, perché comportavano aumenti di spesa senza copertura finanziaria, in violazione dell’art.81 della Costituzione"., anche non avvalendosi delle indicazioni espresse dal principale gruppo parlamentare, ha concluso Mattarella.