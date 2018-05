Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Industriale

Finanziario

Energia

Beni di consumo primario

Boeing

Caterpillar

Home Depot

United Health

Intel

JP Morgan

Chevron

Wal-Mart

Idexx Laboratories

Paypal Holdings

Monster Beverage

Align Technology

Baidu

Applied Materials

Seagate Technology

Lam Research

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 24.715,09 punti, mentre, al contrario, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.712,97 punti. Leggermente negativo il(-0,51%), come l'S&P 100 (-0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, i settori(-0,91%),(-0,81%) e(-0,63%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+2,09%),(+1,31%),(+1,13%) e(+0,68%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate suche ha chiuso a -2,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,23%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%.Al top tra i, si posizionano(+2,64%),(+2,02%),(+1,85%) e(+1,80%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,54%.Seduta drammatica perche crolla dell'8,25%.Sensibili perdite perin calo del 4,59%.In apneache arretra del 3,86%.