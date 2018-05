Giampiero Massolo in pole position per nuovo Premier. Di Maio e Salvini oggi da Mattarella

(Teleborsa) -. Accanto ai nomi di due accademici Andrea Roventini e Giuseppe Conte, ha preso decisamente forza quello appunto di Giampiero Massolo , attualmente Presidente di Fincantieri.. Consigliere diplomatico presso la presidenza del consiglio, direttore degli Affari politici del Ministero degli Esteri e Segretario generale della Farnesina.(DIS, Organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative di AISE e AISI). Per tutto questo, Giampiero Massolo è il nome giusto da presentare come capo del Governo alla presidenza della Repubblica.