Ryanair, nel 2017 aumento utili e passeggeri

Ryanair

Ryanair

(Teleborsa) -, la principale compagnia aerea low cost in Europa. La società irlandese ha registrato nell'anno finanziario 2017 unanonostante laumento del prezzo dei carburanti e la cancellazione di migliaia di voli.(1,316 miliardi nell'anno passato)., che salgono a 7,151 milioni di euro dai 6,648 milioni dell'anno precedentedai 120 milioni del 2017 agli attuali 130,3 milioni, ossia. In media ciascun passeggero ha pagato un biglietto 39,4 euro, cioè il 3% in meno rispetto all'anno precedente., salito a 1,20 euro rispetto ad 1,05 euro di un anno fa. Gli utenti hanno pagato anche ilofferti da Ryanair, ovvero quelli che permettono l'assegnazione del posto, l'imbarco prioritario e il noleggio di auto e camere d'albergo.L'aumento continuo dei prezzi fa prevedere, per l'anno finanziario in corso, unacon il titoloche attualmente a Londra