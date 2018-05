Venezuela, Nicolas Maduro di nuovo Presidente

Twitter

(Teleborsa) -è stato riconfermato presidente del Venezuela.Maduro ha ottenuto oltre 5 milioni di voti sui poco più di 8 milioni di voti espressi. Cala l'affluenza alle urne che è pari al 46% degli aventi diritto. Un crollo importante rispetto alle ultime presidenziali del 2013, quando si recarono a votare il 79,69% degli iscritti. Un notevole passo indietro anche rispetto alle ultime politiche di dicembre del 2015, quando l'affluenza fu del 74,17% .I risultati sono stati annunciati dal presidente del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), Tibisay Lucena, in un breve messaggio radiotelevisivo."Stiamo ottenendo il 68% dei voti, con 47 punti di distanza dal candidato che mente", ha dichiaratonel suo primo discorso da presidente del Venezuela. Da parte sua, l'oppositore di Maduro,, ex governatore e chavista dissidente che è arrivato suscrive: "Disconosciamo questo processo elettorale e lo qualifichiamo come illegittimo. Lo dico con responsabilità e non per questo me ne andrò domani dal Paese".