Mediacontech, ok dei soci al bilancio 2017

Mediacontech

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 in linea con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 20 aprile.I soci hanno deliberato inoltre di confermare nella carica di consigliere, Stefano Corti, confermando altresì in Euro 145.000 lordi il compenso complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per ciascun anno di durata residua della carica (pertanto fino alladata dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018).