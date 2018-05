Banca IFIS incassa ok Banca d'Italia acquisto Credifarma

(Teleborsa) - Banca IFIS ha ricevuto l'autorizzazione da parte di Banca d’Italia per l’ acquisizione di Credifarma , società che svolge attività di sostegno finanziario alle farmacie.Il, che porterà Credifarma nel perimetro del Gruppo Banca IFIS, è previstoSono previste le seguenti fasi da eseguire in via contestuale: acquisizione della totalità delle quote detenute da UniCredit e da BNL – Gruppo BNP Paribas, pari nel complesso al 32,5% del capitale sociale di Credifarma; acquisizione di una parte dell’attuale quota detenuta da Federfarma per il 21,5% del capitale; aumento di capitale riservato a Banca IFIS finalizzato a dotare Credifarma di una solida base patrimoniale ai fini regolamentari e per futuri piani di sviluppo.