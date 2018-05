Governo, Conte rimette il mandato: "Portato avanti compito con massimo impegno"

(Teleborsa) -, Premier incaricato dal, lo scorso 23 maggio, per formare un governo M5S-Lega.Esecutivo che evidentemente non si farà, poiché Conte ha appenaLo scoglio: lae, soprattutto, del titolare all'Economia, incarico per il quale era stato indicato l'economistasul quale il Capo dello Stato aveva espresso un, ha detto il Premier incaricato, annunciando l'esito negativo delle consultazioni odierne al Colle., ma il pessimismo aleggiava già nelle ultime ore. Questo pomeriggio, infatti, il Capo dello Stato aveva visto i leader di M5S e Lega. Nel corso dei colloqui con Luigi Di Maio e Matteo Salvini, stando a quanto riferito da fonti pentastellate, avrebbe posto unper il Ministero dell'Economia. Scelta posta come condizione ineludibile proprio da Salvini.sembra non voler mollare di un millimetro nel braccio di ferro ingaggiato con il Quirinale e allora tocca proprio a Conte e Di Maio, che avrebbe proposto locercare di trovare una soluzione, che però pare ancora lontana. Anche perchè il leader della Lega non vede certo di cattivo occhio il ritorno alle urne in autunno, per cercare di avere la maggioranza con il centrodestra.. Lo scrive il segretario della Lega, Matteo Salvini su Twitter dove pubblica una sua foto davanti la carlinga di un aereo Alitalia.Sondaggi alla mano, la Lega oggi viaggia intorno al 25% con il tetto del 30% nel mirino. Sono in tanti a pensare che Salvini si sia fatto due conti e spinga per tornare al voto come il leader del centrodestra nuovamente unito e passare all'incasso degli elettori, sottraendo un tesoretto di consensi proprio agli "alleati" pentastellati.- Frattanto, il candidato all'Economia Paolo Savona, dopo le tante cose legge negli ultimi giorni sulla stampa nazionale ha chiarito in un documento affidato a Scenarieconomici.it: "Le mie posizioni sono note, sono quelle contenute nel contratto di governo, con piena attuazione del trattato di Maastricht. Voglio un'Europa diversa, più forte ma più equa".