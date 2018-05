Presidente della Repubblica: mero esecutore o ruolo attivo?

(Teleborsa) -al ministero del Tesoro ha scosso i già precari equilibri della attuale situazione politica dell'Italia. Già nella serata di ieri 27 maggio, dopo il definitivo naufragio dell'ipotesi di un governo giallo-verde con Giuseppe Conte presidente del Consiglio,Ma, rileggendo la carta costituzionale, può profilarsi una tale ipotesi?considerato anche ilriconosciutogli dalla Carta stessa.Correva il 1994 e dopo la "discesa in campo" e la vittoria alle elezioni, Silvio Berlusconi per il suo primo Governo aveva designato il suo avvocato,, quale ministro della Giustizia.che si accontentò del Ministero della Difesa.Lo stesso accadde anel secondo Esecutivo presieduto dal Cavaliere. L'ex Governatore della Lombardia era sempreper resistenza a pubblico ufficiale., successore di Scalfaro,sostituito dal collega Roberto Castelli.che ha esercitato (e non per primo) quel margine di discrezionalità tra proposta e nomina che innegabilmente gli è attribuito dalla Carta costituzionale. Il Quirinale ha ritenuto incompatibili le dichiarazioni anti euro di Savona con il delicato Dicastero per il quale era stato nominato, facendo prevalere il timore per le potenziali frizioni che avrebbe potuto generare in ambito europeo.