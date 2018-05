Febbre da spread: differenziale BTP-Bund tocca 260 punti

(Teleborsa) - E' stata una giornata da dimenticare quella di ieri per i mercati finanziari che hanno pagato l'impatto di una incertezza politica di euro di capitalizzazione ed, nel giro di un paio di settimane.L'indiceè tornatosull'avvitarsi della crisi politica italiana , conLa tensione si tocca con mano tanto che il differenziale ( spread ) tra il BTP italiano e il Bund tedesco dopo aver segnato in avvio 250 punti a fronte dei 233 punti toccati la vigilia , èIl rendimento del titolo decennale tricolore sale al 2,90% a testimonianza del crescere del "rischio Paese" collegato alla situazione economico-politica.Anche l'indicazione al rialzo dei CDS - (credit default swap) che in qualche modo approssimano una scommessa sul default di un Paese dimostrano l'alta tensione. Il CDS dell'Italia a 5 anni, reduce da nuovi picchi la scorsa settimana, si è attestato a 117,74.Pesante inoltre l'impatto sull' euro, scivolato la vigilia ai minimi di sei mesi contro il dollaro. Oggi, arrivando fino al bottom intraday di 1,1585 dollari. Una riprova che la crisi italiana sta e potrebbe ancora contaminare il resto dell'Eurozona.E' quindi. La priorità, visto che almeno per ora un governo M5S-Lega non si farà, è avere un governo che riesca a disinnescare le clausole di salvaguardia ed: in assenza di un esecutivo,