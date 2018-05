Banca Carige: perfezionato closing con IBM

Banca Carige

IBM

(Teleborsa) - Perfezionato il closing per l'esternalizzazione del sistema informativo diL'accordo prevede, a far data dal 1° giugno il conferimento delle strutture IT, compresi 134 dipendenti, ad una Newco partecipata all'81% da IBM e al 19% da Banca Carige. Il corrispettivo della transazione per Banca Carige è pari a 10,7 milioni, con impatti positivi sul TCO ("Total Cost of Ownership") stimati in circa 40 milioni nell'arco del Piano Industriale 2017-2020 Il perfezionamento dell'operazione con IBM rappresenta un ulteriore passo avanti nell'execution del Piano e una conferma della capacità di trasformazione della Banca.