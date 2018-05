Borse europee caute. Francoforte frana su crollo Deutsche Bank

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Immobiliare

Servizi per la finanza

Assicurativo

Materie prime

Chimico

Telecomunicazioni

Banco BPM

Generali Assicurazioni

Mediaset

Fiat Chrysler

UnipolSai

Tenaris

Unipol

Telecom Italia

Aeroporto di Bologna

IMA

Anima Holding

Sias

Juventus

Diasorin

Credem

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -che perde circa un punto percentuale e mezzo sul crollo di Deutsche Bank . Le vendite sulla banca tedesca, e di conseguenza sull'intero comparto europeo, sono scattate sull'allarme lanciato dalla Fed che avrebbe definito "problematiche" le condizioni delle attività dell'istituto negli Stati Uniti., nel lungo giorno del premier Mariano Rajoy . Si è aperto il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata contro il premier Rajoy dal leader socialista Pedro Sanchez, dopo la sentenza Gurtel che ha condannato per corruzione il Partito Popolare spagnolo.Nel frattempo Wall Street viaggia in frazionale ribasso sui timori di una guerra commerciale tra USA e Cina ma anche tra USA e UE L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,166. L'scambia a 1.302,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,03%) si attesta su 67,51 dollari per barile.. Scende molto lo, raggiungendo 250 punti base, con un deciso calo di 16 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,83%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,40%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,03%, tentenna, che cede lo 0,53%.Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 4,56 miliardi di euro, in deciso ribasso (-16,31%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 5,45 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 496.790, rispetto ai precedenti 617.041 ed i volumi scambiati sono passati da 2,48 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,65 miliardi.Tra i 224 titoli trattati, 134 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 80 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 10 titoli.(+1,48%),(+1,35%) e(+1,29%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori comparti(-3,23%),(-2,05%) e(-1,63%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 2,38%. In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,32% dopo le conferme di Moody's . Svettache segna un importante progresso del 2,08%. Vola, con una marcata risalita del 2,05% alla vigilia della presentazione del nuovo piano indusrtriale. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -4,42%. Affonda, con un ribasso del 3,25%. Crolla, con una flessione del 2,52%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,05%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,84%),(+5,56%),(+5,14%) e(+4,86%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -3,04%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,36%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,79%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.