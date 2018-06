Salvini atteso a Pozzallo (Sicilia). Contatti del Premier Conte con leader europei

(Teleborsa) -, in attesa dell', domenica 3 giugno, del neoeletto, per la campagna elettorale del candidato leghista a Sindaco della città, primo debutto nelle vesti di Ministro degli Interni dopo le celebrazioni "formali" della Festa della Repubblica. "Siamo eleganti, sorridenti, democratici e nelle prossime ore sentirò i Ministri dell'Interno di diversi Paesi europei con cui collaborare e non litigare", aveva detto con toni concilianti nel corso dei festeggiamenti per il 72esimo anniversario della Repubblica . Repentino cambio di tono per il comizio di Vicenza. L'occasione ha infatti offerto al Ministro l'assist per ribadire la sua posizione sulla questione immigrazione:, ha detto.Il comizio è stato l'occasione anche per, alcune delle quali da tempo sotto accusa di favorire l'immigrazione in accordo con gli scafisti:. E poi con piglio severo ha aggiunto:"Sappiano gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che il ministro e 60 milioni di italiani sono con loro e. Sono stufo dei delinquenti impuniti".Non è un caso che, comune di 19.487 abitanti del, per di più teatro proprio in queste ore dell'arrivo di un nuovo gruppo di 158 migranti sulla nave ONG Aquarius, dopo gli oltre 1000 dei giorni scorsi.Nel frattempo, una, coinvolgendo undi 29 anni, che è, dopo essere stato ferito a colpi di fucile da ignoti. Vi sono anche altri due feriti nella sparatoria, che si trovavano in compagnia della vittima.La giornata di ieri è stato un importante test per molti componenti il nuovo Governo. Il collega leghista, ha parlato del, sollevando le proteste dell'Arcigay, ma lo stessoha poi precisato in serata che queste "sono cose fuori dal contratto di governo", aggiungendo "non perderemo tempo su questo".Non da meno l'altro vice Premier, il leader M5S, che attraverso una diretta Facebook annuncia:. E attacca ilE sulle, punto chiave della campagna elettorale, Di Maio dice:Una giornata piena di spunti, dunque, per i nuovi membri del Governo, che non perdono tempo e ribadiscono la loro posizione, con toni da campagna elettorale e da leader di partito, più che da membri del nuovo Governo giallo-verde. Un contrasto stridente conpartecipando ai festeggiamenti ai Fori Imperiali: "Il 2 Giugno è la festa di tutti"."Non fatemi i complimenti adesso, non ho fatto ancora nulla. Spero che me li possiate fare dopo. Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti”, ha poi detto a qualche cittadino presente che si congratulava con lui. In serata si è messo subito al lavoro sulle relazioni diplomatiche, sentendo la cancelliera tedesca Angela Merkel e il Presidente francese Emmanuel Macro e dando appuntamento al G7 in Canada prossima settimana.