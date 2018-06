Frenano le borse europee. Milano passa in negativo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -nonostante l' apertura al rialzo di Wall Street Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 65,1 dollari per barile, in calo dell'1,08%.In forte calo lo, che raggiunge 217 punti base (-13 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 2,57%.mostra un progresso dello 0,29%,cresce dello 0,37% mentresegna un +0,15%.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,17%),(+1,26%) e(+1,20%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,18%),(-1,85%) e(-1,69%).di Milano, troviamo(+3,32%),(+1,87%),(+1,57%) e(+1,18%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -3,74%. In apnea, che arretra del 3,68%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,57%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,22%.Tra i(+3,95%),(+3,55%),(+2,88%) e(+2,74%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -4,79%. Affonda, con un ribasso del 3,87%. Crolla, con una flessione del 3,36%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,34%.