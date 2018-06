Il Governo Conte fa i primi passi. Questa settimana al test fiducia

(Teleborsa) - Si apre una settimana piena per il nuovo Esecutivo guidato daCon il giuramento il Governo ha assunto la pienezza dei suoi poteri. Dopo il passaggio di consegne con l'ormai ex Premierorala parola spetta alleche dovranno votare la fiducia al nuovoL'art. 94 della Costituzione prescrive che il Governo debba avere la fiducia delle due Camere, davanti alle quali deve presentarsi. Oggi 4 giugno, sono convocate le conferenze dei capigruppo del Senato e della Camera, cui spetta il compito di organizzare i dibattiti parlamentari. È presumibile che il presidente del Consiglio tenga le dichiarazioni programmatiche nell'Aula del Senato martedì 5 giugno alle 12.00 Alle 13.30, il presidente del Consiglio dovrebbe poi recarsi alla Camera a consegnare il testo delle sue dichiarazioni programmatiche svolte ale far rientro aper seguire il dibattito che dovrebbe sfociare, in serata, nella votazione di fiducia.Il primo impegno internazionale dicome Premier sarà il vertice del G7 a La Malbaie in Canada l'8 e il 9 giugno. A fare gli onori di casa sarà il primo ministro canadese. In quell'occasione,terrà incontri bilaterali con gli altri leader dei Paesi più industrializzati.