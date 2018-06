Wall Street chiude sull'onda dei guadagni

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,72%; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.746,87 punti. Buona la prestazione del(+0,84%), come l'S&P 100 (0,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,13%),(+0,82%) e(+0,79%). Nel listino, i settori(-0,92%) e(-0,85%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,93%),(+2,39%),(+2,14%) e(+1,71%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,77%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,71%.(+5,74%),(+5,01%),(+4,67%) e(+3,70%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,99%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,58%.