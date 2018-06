(Teleborsa) -. A fine 2017 erano soltanto 240 numero nettamente inferiore a quello di atri paesi europei. Così il nuovo, all'assemblea annuale di Milano. "Un segnale incoraggiante - ha detto - proviene dai piani individuali di risparmio"."Il nostro mercato può fare meglio - ha aggiunto Nava - ma soffre dellache sono traino anche per le piccole. Pesa sia ladegli imprenditori che dei cittadini che debbono ricordarsi come non ci sia investimento senza rischio".Aumentare ildelle società quotate, tutelare sia ilche gli investitori. E poi, semplificando anche la normativa e accentuando le funzioni di vigilanza dell'istituzione, mettendo al primo posto la tutela della fiducia grazie a più trasparenza e informazione.Per ottenere questi obiettivi si rilancia la collaborazione con le altre Autorità, come la. Nava ha infine concluso rivendicando l'autonomia ea beneficio non solo di tutti i cittadini, ma anche perché permette ai Governi e ai Parlamenti di sviluppare la propria politica economica e sociale poggiandosi su mercati finanziari più forti.