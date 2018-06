Wall Street avvia la settimana senza slancio

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una giornata priva di statistiche rilevanti . Gli operatori sono in attesa della riunione del FOMC della Fed , che inizierà domani 12 giugno e terminerà mercoledì 13 giugno con un probabile annuncio di rialzo sui tassi d'interesse.Riflettori puntati anche sul summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un , in calendario domani 12 giugno.Tra gli indici a stelle e strisce, ilrimane sulla parità. Stessa sorte per lo. Poco sopra la parità il(+0,12%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartoAl top tra i(+0,84%),(+0,49%),(+0,29%) e(+0,43%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -0,92%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,50%.(+3,53%),(+3,52%),(+3,02%) e(+3,30%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.Tentennache cede lo 0,97%.Sostanzialmente deboleche registra una flessione dello 0,62%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,10%.