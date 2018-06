Comcast rilancia su Fox, titolo in rally a Wall Street

Comcast

(Teleborsa) -offre 65 miliardi di dollari in contanti per gli asset di intrattenimento di Fox, lanciando così la sfida a Walt Disney che aveva messo sul piatto 52 miliardi di dollari. Si tratta di una revisione al rialzo rispetto ai 60 miliardi offerti in precedenza La presentazione dell'offerta segue il via libera all'unione tra At&t e Time Warner , da 85 miliardi di dollari.A Wall Street brilla, con un aumento del 3,36%.Il confronto del titolo con lo, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 34,05 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 32,76. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 35,34.