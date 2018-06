Enel, in esercizio più grande parco eolico in Perù

Enel

(Teleborsa) -diventa il principale produttore di energia da fonti rinnovabili del Perù, con l’è il più grande parco eolico peruviano in servizio e porta la capacità installata del Gruppo nel Paese a circa 1,1 GW.Wayra I, gestito da Enel Green Power Peru (EGPP), controllata locale di Enel per le rinnovabili, si trova a Marcona, nella regione di Ica, ed è anche il primo parco eolico del Gruppo nel Paese. La sua costruzione ha richiesto un, in linea con gli investimenti previsti nel Piano Strategico di Gruppo.Il nuovo impianto eolico, costruito in circa un anno, è composto da 42 turbine eoliche di oltre 3 MW l’una che dovrebbero produrre circa 600 GWh all'anno, sufficienti ad evitare l'emissione in atmosfera di oltre 285 mila tonnellate di CO2 l’anno.L'energia generata dal parco eolico sarà immessa nella rete di trasmissione peruviana (SEIN) attraverso la sottostazione di Poroma, e sarà ceduta al Ministero dell'energia e delle miniere del Perù nel quadro di un contratto di fornitura energetica ventennale.