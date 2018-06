Piazza Affari avvia in rosso insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. All'indomani delle decisioni della Fed di alzare il costo del denaro . Gli analisti rimangono divisi sulla possibilità che la decisione sullo stop al Quantitative Easing venga formalizzata nel meeting odierno o di fine luglio. Intanto, all'orizzonte rimangono le questioni politiche, mentre rimane alta la tensione tra Italia e Francia dopo il botta e risposta sulla questione della nave Aquarius.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,36%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 66,6 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,83%.fiaccache mostra un piccolo decremento dello 0,49. Discesa modesta perche cede lo 0,64%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%.A Milano, si muove sotto la parità ilche scende dello 0,59%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità ilche arretra dello 0,70%.di Milano, troviamo(+0,97%) che, all'indomani dell'accordo con Amazon è l'unico segno più del FTSE MIB. Resistono alle venditeI più forti ribassi, invece, si abbattono suche mostra un -2,46%. Ieri 13 giugno, il gruppo ha presentato il nuovo piano strategico , che accusa un calo dell'1,23%., con un netto svantaggio dell'1,08%., con un ribasso dello 0,99%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,03%),(+1,39%),(+1,53%) e(+0,46%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,87%. In rossoche evidenzia un deciso ribasso del 2,48%.