Al centro dell'incontro Conte-Merkel il tema migranti

(Teleborsa) - "La problematica della migrazione giocherà presumibilmente un ruolo rilevante nel bilaterale con" in programma lunedì 18 giugno, ha detto il portavoce di, in conferenza stampa a Berlino. Intanto oggi, 15 giugno 2018, il presidente del Consiglio italiano incontrerà il presidente francese , dopo un' esitazione per via dello scontro sulla vicenda Aquarius Il Ministro dell'Interno,i, è tornato sul tema migranti per spiegare che "l'Italia sarà protagonista di una proposta quindi la smettiamo di andare a rimorchio degli altri". "Ho già condiviso con tedeschi e austriaci un'idea di fondo che le frontiere esterne, quindi il Mediterraneo, vanno difese con uomini e con soldi. Chiediamo rispetto e soprattutto fatti concreti perché se ci andiamo a rileggere le chiacchiere degli ultimi anni a parole ci hanno aiutato tutti e non ci ha aiutato nessuno".. "Dispersi, presumibilmente annegati nel Mediterraneo, dopo il difficile intervento di salvataggio della nave Aquarius".