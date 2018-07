Sottotono Milano e gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

M,settore vendite al dettaglio

M,comparto sanitario italiano

M,comparto alimentare a Piazza Affari

M,settore Costruzioni a Milano

M,settore Automotive dell'Italia

M,settore servizi per la finanza

Recordati

Campari

Snam

Luxottica

Buzzi Unicem

Ferrari

Fiat Chrysler

MARR

OVS

Inwit

Biesse

Sias

(Teleborsa) - Finale contrastato per le principali borse europee, che hanno seguito la debolezza di Wall Street, dopo che Trump ha riacceso i riflettori sul protezionismo . L'inquilino della Casa Bianca ha anche puntato il dito contro la politica di graduale rialzo del costo del denaro da parte della Fed L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,51%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,44%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 69,86 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a 226 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,57%.vendite sul, che registra un ribasso dello 0,98%. Senza slancio il, che negozia con un -0,07%. Discesa frazionale per, -0,35%., con ilche lima lo 0,41%.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,12 miliardi di euro, con un incremento di ben 362,9 milioni di euro, pari al 20,65%, rispetto ai precedenti 1,76 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,73 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,76 miliardi.A fronte dei 226 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 64 azioni. In lettera invece 136 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 26 stocks.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,96%),(+1,65%) e(+1,45%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,34%),(-2,06%) e(-1,41%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,90%),(+1,46%),(+0,93%) e(+0,89%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,57%.Frena il settore automotive: giù, che segna una discesa di ben -2,4 punti percentuali e, che crolla del 2,31%.Tra i(+2,67%),(+2,02%),(+1,83%) e(+1,37%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,70%.