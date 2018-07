Fincantieri firma accordo con Princess Cruises per costruzione di due navi a LNG

Fincantieri

Carnival

(Teleborsa) -ha firmato con, brand diCorporation & plc, la più grande compagnia di crociere al mondo, un Memorandum of Agreement, che saranno le più grandi finora realizzate in Italia,Le unità ospiteranno circa 4.300 passeggeri e si baseranno su un progetto di prossima generazione,(LNG). Si tratta della tecnologia di propulsione più avanzata e a minor impatto ambientale dell’industria navale, nonché del combustibile fossile più ecologico al mondo, che abbatterà significativamente le emissioni atmosferiche e l’utilizzo di gasolio.Commentando l’annuncio l’Amministratore delegato di Fincantieriha dichiarato: "Dopo tanti anni, ci apprestiamo insieme ad entrare in una nuova era della nostra industria,, e lo facciamo orgogliosamente con un progetto da record assoluto, sia per stazza che per livello tecnologico raggiunto".