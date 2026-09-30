Invito all'acquisto per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Ottima performance per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che ha chiuso in rialzo del 7,45%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Royal Caribbean Cruises è da comprare ai prezzi attuali pari a 260,7 USD con stop loss individuato a quota 221,1 Dollari USA. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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