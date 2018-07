Piazza Affari riduce il rosso di avvio seduta

FTSE MIB

(Teleborsa) -I riflettori sono tutti puntati sui titoli dellascivola dell'1,41%. Fa peggioche mostra ribassi di oltre il 3%, dopo l'aggravarsi delle condizioni di salute diche hanno provocato un cambio di vertici per il Lingotto. Sabato 21 luglio,ha convocato un board straordinario per nominare la successione non solo di FCA, ma anche di Ferrari e CNH Industrial a causa delle condizioni diche sono precipitate improvvisamente dopo l’intervento alla spalla destra a cui il manager italo - canadese si era sottoposto lo scorso 26 giugno, da allora ricoverato in una clinica diL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,172. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.229,4 dollari l'oncia. Il) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,22%.piatta ilche tiene la parità con un calo dello 0,11%. Giornata fiacca perche segna un calo dello 0,13%. Piccola perdita per ilche scambia con un -0,35%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. Sulla stessa linea, in lieve calo ilche continua la giornata sotto la parità.di Milano, troviamo(+1,52%),(+1,38%),(+1,23%) e(+1,11%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%. In apneache arretra del 2,59%. In caloche mostra una caduta del 2,37%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,34%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,12%),(+2,02%) che ha f irmato un accordo con Princess Cruises per la costruzione di due navi a LNG.