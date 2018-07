A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,79%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.820,4 punti. Poco sopra la parità il(+0,47%).Settori(+1,76%),(+1,30%) e(+0,91%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+3,76%),(+2,16%),(+2,07%) e(+1,98%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,38%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%.(+4,11%),(+3,89%) che ha gioito della buona trimestrale (+2,46%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -4,65%.Giornata no perche lascia sul tappeto una perdita del 3,97%.In caduta liberache affonda del 3,21%.Pesanteche segna una discesa di ben -2,83 punti percentuali.