Milano viaggia al rialzo insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) -. Partita in pole position rispetto all'Europa,tenta il rimbalzo dopo la brutta giornata di ieri 23 luglio, in cui il listino milanese è stato trascinato al ribasso dai titoli della Galassia Agnelli che hanno risentito della fine dell'era Marchionne . Oggi è tutt'altra musica conche guida il rimbalzo dei titoli legati ache sale dell'1,79%. Bene ancheedNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,17. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,26%. Il Petrolio (l) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,50%.Torna a salire lo, attestandosi a 229 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,68%.ben impostata ilche mostra un incremento dell'1,38%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,78%. Fa beneche avanza dello 0,89%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,85%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via mercoledì scorso.Sulla stessa linea, in rialzo ilche aumenta dello 0,80%.Tra idi Milano, in evidenza(+4,52%),(+2,71%),(+2,17%) e(+2,02%).i, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,36%. Soffreche evidenzia una perdita dell'1,26%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,19%. Sostanzialmente deboleche registra una flessione dello 0,63%.di Milano,(+12,79%),(+7,63%) che ha siglato l'accordo per l'acquisizione del gruppo GAES . In salita(+2,02%) e(+1,97%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,15%. In caduta liberache affonda del 2,3%. Si concentrano le vendite suche soffre un calo dell'1,41%.Vendite suche registra un ribasso dell'1,39%.