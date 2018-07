Mediaset, utili e ricavi in aumento. Centrati gli obiettivi

Mediaset

(Teleborsa) - Il Gruppochiude un semestre che consolida i buoni andamenti registrati nei primi tre mesi centrando gli obiettivi previsti:I primi sei mesi del 2018 mostrano ricavi netti pari a 1,847 miliardi che si confrontano con gli 1,845 miliardi del primo semestre 2017.Nel dettaglio, in, i ricavi sono stati pari a 1.340,4 milioni di euro rispetto ai 1.337,8 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Ini ricavi raggiungono 507,9 milioni di euro in linea rispetto ai 508,5 milioni del 2017.In Spagna, i ricavi pubblicitari televisivi lordi sono stati pari a 502,3 milioni di euro in linea con l’esercizio precedente (501 milioni di euro). In Italia, i ricavi pubblicitari lordi si sono attestati a 1.100,2 milioni di euro registrando una crescita del 2,2% sui primi sei mesi 2017 (1.076,8 milioni di euro).L’di Gruppo ammonta a 173 milioni di euro rispetto ai 212,1 milioni del precedente esercizio. In, l’Ebit è pari a 21,1 milioni di euro rispetto ai 52,9 milioni del 2017. Inil dato segna 152,3 milioni di euro rispetto ai 159,2 milioni del precedente esercizio.Ilraggiunge i 42,8 milioni di euro rispetto ai 74,5 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2017.L’al 30 giugno 2018 è pari a 1.413,5 milioni di euro rispetto ai 1.392,2 milioni di euro alla pari data 2017 con una generazione di cassa caratteristica di 132,7 milioni di euro rispetto ai 199,4 milioni del primo semestre 2017.. Nei primi sei mesi 2018 le reti Mediaset confermano una netta leadership sul target commerciale sia in Italia sia in Spagna in tutte le fasce orarie.Nei primi sette mesi, l’in Italia consolida il trend positivo grazie all’, mese decisivo della Coppa del Mondo di calcio Russia 2018. "Laa oggi - spiega la società - per il periodorispetto all’analogo periodo del 2017 è pari a circa il. Per la restante parte dell’esercizio, si conferma una visibilità generale ancora molto bassa". Tuttavia, "le organizzazioni di settore stimano una ripresa del mercato pubblicitario, qualora ovviamente non si verifichino problemi esterni quali incertezze politiche in Italia e Spagna o crisi internazionali".Mediaset inoltre beneficerà dei primi effetti positivi della digital transformation dell’offerta pay avviata nel corso nel primo semestre in linea con quanto annunciato lo scorso anno al mercato con le Linee guida 2020.Sulla base di tali evidenze, il Gruppo conferma "l’obiettivo di conseguire al termine dell’esercizio un risultato operativo e un risultato netto consolidato positivi.per effetto dellagenerabile qualora venisse perfezionata la citata".