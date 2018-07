Trenord, primo semestre record per il Malpensa Express

(Teleborsa) - Nuovo record per il Malpensa Express diche collega l’aeroporto internazionale con le stazioni di Milano Cadorna, Porta Garibaldi e Centrale. Nel primo semestre 2018 sono stati oltre 2,4 milioni i viaggiatori trasportati da e per i Terminal 1 e 2 dell’aeroporto, con un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2017.Trascina la crescita il collegamento con il Terminal 2 che nella prima metà del 2018 ha visto transitare circa 500mila passeggeri, in crescita del 33% rispetto al primo semestre 2017.: il 91% si è dichiarato soddisfatto del servizio rispetto all’89% rilevato nell’anno precedente.Intanto, su richiesta degli stessi Clienti e per velocizzare l’accesso ai treni – uno ogni 15 minuti in direzione Milano -, Trenord ha attivato al Terminal 2 un punto vendita anche nell’area protetta del “ritiro bagagli”. Per l’acquisto dei biglietti è possibile rivolgersi agli operatori di Trenord che comunicheranno ai Clienti le migliori soluzioni di viaggio per raggiungere Milano e l’intera Lombardia attraverso il treno.