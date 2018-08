Fed in focus a Wall Street

Apple

(Teleborsa) - Prosegue con segni misti la borsa di Wall Street, confermando l'intonazione cauta dell'avvio, nel giorno in cuicon l'annuncio della decisione sui tassi di interesse negli Stati Uniti.Sul fronte societario attenzione al titolo, che ha annunciato utili e ricavi sopra le attese , nel terzo trimestre, arrivando a sfiorare i 1000 miliardi di capitalizzazione. Il mood degli investitori è catalizzato anche dai tanti dati macroeconomici, in arrivo in giornata. Prima dell'avvio del mercato, è stato diffuso il sondaggio ADP sull'occupazione , che anticipa i più importanti numeri sul mercato del lavoro di venerdì, 3 agosto. Pubblicati inoltre: l'indice ISM manifatturiero di luglio e le scorte settimanali di petrolio Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,22%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.812,74 punti. Guadagni frazionali per il(+0,4%); sulla parità lo(+0,13%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,07%),(-0,91%) e(-0,88%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,38%),(+1,04%),(+0,99%) e(+0,99%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,35%.In caduta libera, che affonda del 2,71%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,76%.Tentenna, che cede lo 0,27%.Tra i(+5,38%),(+2,93%),(+2,48%) e(+2,35%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,12%.