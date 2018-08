Borse europee in rosso eccetto Londra

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

automotive

vendite al dettaglio

telecomunicazioni

bancario

petrolio

Pirelli

A2A

Banco BPM

Ferragamo

BPER

Moncler

CNH Industrial

Telecom Italia

Salini Impregilo

IMA

ASTM

Fincantieri

Rai Way

Biesse

doBank

Geox

(Teleborsa) -, eccezion fatta per Londra che registra un buon rialzo. A pesare sul sentiment degli investitori, le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina , con i dazi USA in dirittura di arrivo sui prodotti cinesi, per un valore di 16 miliardi di dollari e la contromossa di Pechino di pari valore su beni come petrolio e auto, con tariffe al 25% a partire dal 23 agosto.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,16. Lieve calo dell', che scende a 1.209,8 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 67,04 dollari per barile, con un ribasso del 3,08%.Invariato lo, che si posiziona a 248 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,87%.mostra una timida perdita dello 0,12%,avanza dello 0,75% mentreregistra un calo frazionale dello 0,35%.Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,77 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,69 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 185.066, rispetto ai 199.886 precedenti.Tra i 221 titoli trattati, 106 hanno chiuso in ribasso, mentre 99 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 16 titoli.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,69%) e(+0,50%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,04%),(-0,77%) e(-0,66%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,38%),(+1,55%),(+1,04%) e(+0,96%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -5,91%. Sensibili perdite per, in calo del 2,23%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.del FTSE MidCap,(+3,94%),(+3,63%),(+3,00%) e(+2,89%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -2,18%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,94%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.