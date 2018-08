Di Maio su dichiarazioni Giorgetti: non temo attacco mercati

(Teleborsa) -non teme alcun attacco dai mercati finanziari. Lo ha detto il vicepremier in un'intervista al Corriere, rispondendo a quanto riferito dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio,In un'intervista a Libero, Giorgetti ha avvisato il governo M5S-Lega che a settembre potrebbe arrivare un attacco speculativo contro l'Italia. "Sono preoccupato il giusto, ma l'attacco io me lo aspetto: i mercati sono popolati da affamati fondi speculativi che scelgono le loro prede e agiscono. Abbiamo visto cos'è accaduto a fine agosto nel '92 e sette anni fa con Berlusconi. Il governo populista non è tollerato. La Ue teme che, se funziona in Italia, altri Paesi possano imitarci", ha detto il sottosegretario."Non credo che avremo un attacco speculativo. Non vedo il rischio concreto che questo governo sia attaccato - ha risposto Di Maio - . E' più una speranza delle opposizioni. E se qualcuno vuole usare i mercati contro il governo, sappia che non siamo ricattabili. Non è l'estate del 2011 e a Palazzo Chigi non c'è Berlusconi, che rinunciò per le sue aziende".