Caute le borse europee. Milano in frazionale calo

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,141. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,44%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,69%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota 283 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,13%.contrazione moderata per-0,22%, resta vicino alla parità(+0,03%) mentrelima lo 0,08%., continuando sulla scia ribassista rappresentata da sette cali consecutivi, in essere dal giorno 8 di questo mese.Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,66 miliardi di euro, con un incremento del 41,85%, rispetto ai precedenti 1,87 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,95 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,91 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 295.365, rispetto ai precedenti 200.615.Su 202 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 138 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 64 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 0 azioni del listino milanese.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,03%),(+1,02%) e(+0,47%). Tra i peggiori della lista, i comparti(-2,60%),(-1,17%) e(-1,07%).Tra idi Milano, rimbalza(+5,68%) dopo le recenti perdite sul crollo del ponte di Genova (+1,15%) e(+0,95%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -3,53%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,33%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,95%. Affonda, con un ribasso del 2,40%.del FTSE MidCap,(+2,54%),(+1,74%),(+1,52%) e(+1,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -4,72%. Crolla, con una flessione del 3,62%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,86%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,73%.