Dazi, colloqui USA-Cina in ripresa a Washington

(Teleborsa) - L'incontro per avviare nuove trattative tra gli Stati Uniti e la Cina , avverrà i prossimi 23-23 agosto. Un meeting volto ad evitare una ulteriore escalation della guerra commerciale tra i due Paesi.tra la delegazione cinese e funzionari americani, impegnati a risolvere le dispute in corso. E, nei due giorni di trattative, entreranno in vigore (il 23 agosto salvo sorprese) nuovi dazi del 25% su importazioni cinesi, per un valore di 16 miliardi di dollari.Si tratta di tariffe doganali che si aggiungeranno a quelle identiche scattate il 6 luglio scorso su 34 miliardi di dollari di beni cinesi , a completamento di un pacchetto complessivo di 50 miliardi.