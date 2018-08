Nave "Diciotti", Salvini sfida la Ue: per i 177 a bordo intervenga l'Europa, altrimenti in Libia

(Teleborsa) -: "O l'Europa decide seriamente di aiutare l'Italia in concreto, a partire ad esempio dai 177 immigrati a bordo della nave "Diciotti", oppure saremo costretti a fare quello che stroncherà definitivamente il business degli scafisti. E cioè r".Il Ministro non dice però,perché violerebbe la Convenzione di Ginevra che vieta i respingimenti e perché la Libia non è considerato porto sicuro.Quel che è certo è che a bordo della nave "Diciotti" del Corpo Guardia Costiera della Marina Militare italiana di sono 177 naufraghi. Anche se non si vogliono considerare con questo "stato" ma immigrati clandestini, sempre di naufraghi si tratta,. Sono stati tratti a bordo della nave italiana in una zona di mare di competenza de La Valletta, che non si sarebbe minimamente preoccupata della sorte cui andavano incontro i malcapitati passeggeri del barcone. Ma che avrebbe dovuto fare il comandante della "Diciotti"? Far finta di non vedere, allontanarsi e lasciare i poveretti al triste destino che li attendeva?Il comandante della "Diciotti" si è semplicemente. La "Diciotti", rifiutata da Malta, ha così. il Ministro dell'interno e vice Premier Salvini sul "tema sbarchi" è inflessibile.Son già. Nell'attesa che "Qualcuno" ordini al comandante il da farsi. Comandante che è militare, e che come tutti quelli come Lui che fanno parte di Corpi con le stellette,Se si tratta di salvataggio, devono andare a Lampedusa". Bel modo, viene da osservare, di comportarsi di fronte a un'emergenza.Situazione grottesca, surreale.. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile e meritevole di sanzioni. L'Ue si faccia avanti e apra i propri porti alla solidarietà, altrimenti non ha motivo di esistere".Situazione simile a quella dello scorso luglio, che per essere sbloccata, rese necessario il deciso intervento del Presidente Mattarella. Intanto la