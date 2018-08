Autostrade, CdA condivide piano Castellucci e iniziative per famiglie, viabilità e sicurezza

Atlantia

(Teleborsa) -, annunciato dall'AD della controllante, sabato pomeriggio, dopo i funerali delle vittime . Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l?Italia (Aspi), durato circa 4 ore, dopo aver osservato un minuto di silenzio ed espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime della tragedia."Ascoltati i responsabili tecnici in merito alle attività svolte dalla concessionaria relativamente all'opera e alle azioni messe in atto sin dai primi minuti, con i mezzi ed il personale disponibile" (150 uomini a supporto delle autorità locali, della protezione civile e dei vigili del fuoco) , il, per una stima preliminare di, già annunciata nel corso della conferenza stampa di sabato a Genova".In particolare, il Consiglio ha condiviso le, istituendo anche in, ed proposto al Comune di Genova l’istituzione di un Fondo sociale di alcuni milioni di euro – che sarebbe gestito dal Comune stesso - da destinare in aiuto alle famiglie delle vittime, indipendentemente da eventualiindennizzi o risarcimenti futuri.Inoltre, Autostrade per l’Italia sta proseguendo le. Il progetto – per il quale sta coordinando a Genova un gruppo di imprese, esecutori e progettisti anche di livello internazionale - prevede ladelle attuali strutture rimaste del ponte sul Polcevera e lasecondo le più moderne tecnologie ad oggi disponibili, a decorrere dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.Infine, la società ha studiato insieme al Comune di Genova e con la collaborazione tecnica di Sviluppo Genova, società partecipata dal Comune,ed ha condiviso la proposta di, con effetto retroattivo a partire dal 14 agosto e fino alla completa ricostruzione del ponte sul Polcevera.