Mercati in stand-by. Piazza Affari mostra il segno più

(Teleborsa) -, mentremostra un timido più.In una giornata priva di dati macro, l'attenzione degli investitori rimane rivolta alla Fed. Ossia alla pubblicazione dei verbali dell'ultimo meeting del FOMC e al Presidente della Fedl che venerdì 24 agosto si prepara al meeting di Jackson Hole.In Italia invece i riflettori sono puntati sulla discussione delle concessioni , ma anche su Moody’s che ha rinviato il giudizio su possibile taglio rating dell'Italia Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,152. Lieve aumento dell', che sale a 1.194,1 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 65,49 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a 271 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,01%.avanza dello 0,21%. Piattache tiene la parità, e senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,39%. Sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,40%.di Piazza Affari, su di giri(+3,52%) che ha annunciato contratti per 700 milioni di dollari . Acquisti a piene mani suche tenta il rimbalzo dopo la debacle di ieri 20 agosto e mostra un incremento del 2,31%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,45%. Bilancio decisamente positivo perche vanta un progresso dell'1,05%.Tra i(+4,40%),(+3,20%),(+2,59%) e(+1,26%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,50%.