Piazza Affari cauta in avvio

(Teleborsa) -, che scelgono la cautela nel giorno in cui entrano in vigore i nuovi dazi USA sul Made in China. Dazi che preoccupano la Federal Reserve, comunque intenzionata a procedere con un nuovo rialzo dei tassi a settembre, come emerso dal Verbali dell'ultimo meeting di politica monetaria La speranza è che la ripresa delle trattative commerciali tra Washington e Pechino possa portare ad una "tregua", ritenuta dagli analisi quanto mai necessaria per garantire l'attuale trend di ripresa dell'economia globale.Dal fronte macro, occhi puntati sui, in linea con i principali mercati di Eurolandia.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 67,74 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 267 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,01%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Incolore ancheNon di discosta, che si adagia, riportando una variazione pari a +0,06% sul; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 22.963 punti. Pressoché invariato il(+0,15%); in moderato rialzo il(+0,23%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,08%), sostenuta dall'ultima fiammata delle quotazioni del greggio . In recupero(+1,38%), ieri fortemente penalizzata dal profit warning di Continental . In serata la società ha confermato i propri target di crescita smentendo un rallentamento del mercato tyre Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede lo 0,94% su prese di profitto dopo la buona performance della vigilia Tentenna, che cede lo 0,77%. Moody's ha posto sotto osservazione il rating della società e delle sue controllate.Al Top tra le azioni italiane a(+2,08%) e(+1,88%), quest'ultima grazie alla nuova commessa in Polonia Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,57%.