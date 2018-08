Diciotti, Salvini è indagato. Sbarcati tutti i migranti: intesa con Chiesa, Irlanda e Albania

(Teleborsa) -di ieri, e terminato intorno alla, lo sbarco di tutti imigranti dalla nave Diciotti, fermi da cinque giorni sul pattugliatore della guardia costiera ormeggiato nel molo di Levante del porto di Catania. I primi a scendere sono statigiovanissimi, affidati al personale della Croce Rossa italiana. Dopo l'identificazione saranno trasferiti con dei bus nell'hot-spot di Messina in attesa della successiva distribuzione traUna soluzione confermata dallache ha fatto sapere che la Chiesa italianainvece, attraverso un tweet del suo ministro degli Esteri, ha reso noto cheAltri venti saranno accoltila prima a dare adesione.arriva anche dal presidente del Consiglioche in un post su Facebook ha confermato le operazioni di sbarco precisando anche ha anche precisato quali saranno leche l'Italia metterà in atto dopo il nulla di fatto, sponda Europa, dell'incontro di venerdì scorso a Bruxelles, in tema di immigrazione.ha sottolineato.- Sempre in tarda serata arriva la(che a dire il vero era ufficiosamente nell'aria) nell’inchiesta sui migranti, pronta a scuotere il mondo politico e far tremare il governo gialloverde: ilsecondo i magistrati,dalla nave Diciotti.- "La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta, ha deciso di passare a noti il fascicoloper il successivo inoltro al tribunale dei ministri del capoluogo", così si legge in una nota ufficiale dopo le audizioni al Viminale del procuratore Patronaggio che ieri, sabato, era volato nella Capitale.La replica, al vetriolo, del vicepremierarriva dalla festa della Lega di Pinzolo.